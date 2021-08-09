Подозреваемых в ритуальных убийствах сатанистов этапировали из Карелии

Пару сатанистов, которых подозревают в двух ритуальных убийствах, каннибализме и расчленении тел жертв в Ленобласти и Карелии в 2016 году, этапировали из Карелии в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ольга Большакова и Андрей Трегубенко были задержаны в марте по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным RT, сожители намеревались доставить в Карелию партию запрещенных веществ, но попали в поле зрения полиции. Пара содержалась в карельском СИЗО по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками. Затем их перевезли в один из столичных следственных изоляторов для следственных действий.

«Следствие полагает, что мужчина и женщина состояли в секте сатанистов, убийства могли быть связаны с этим фактом», - сказал источник издания.

По данным адвоката Олега Нескоромного, который представлял интересы девушки до июля, перевод связан с тем, что уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК РФ. В беседе с RT защитник рассказал, что когда был защитником девушки, то ей не предъявлялось обвинений в убийствах. Со слов адвоката, следственные действия проводились в том числе и по этим темам. По словам Нескоромного, его бывшая клиентка во время общения с ним темы оккультизма не затрагивала. По его оценке, перед ним сидела нормальная молодая женщина, немного запутавшаяся в жизни, не похожая на сатанистку. В мае девушка, обвиняемая в преступлении в сфере наркотиков, просила Верховный суд заменить арест на подписку о невыезде, но просьба не была удовлетворена. По информации источника издания, к тому моменту у следователей были признания Трегубенко о ритуальных убийствах, которые он совершил пять лет назад вместе с сожительницей.

По данным СМИ, молодые люди состояли в международной оккультной организации, друг с другом познакомились в 2015 году на встрече клуба, на собрании пара якобы выбрала первую жертву. Их жертвами якобы стали пропавшие в 2016 году Вика и Платон. Также мужчина признался еще в одном убийстве в Балашихе. (фото: «Mash на Мойке»)