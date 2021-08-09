Трассу «Кола» перекроют на два часа 10 августа

Во вторник, 10 августа, движение на 236-м километре трассы «Кола» будет полностью перекрыто с 11:10 до 13:10. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие движения связано с разводкой моста через Свирь у города Лодейное Поле. Вверх по реке пройдет состав из судов «МБ-1219», «ВЭШ-64024» и «Лиман», а также теплоход «Игорь Ильин».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото pixabay.com/CopyrightFreePictures