Полиция ищет мужчину, который с ножом проник в детсад в Ленобласти

Сегодня неизвестный мужчина с ножом во время «тихого часа» пробрался в частный детский сад в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

Мужчина метался по крыше постройки и, видимо, что-то кричал. Очевидец снял его на видео. Запись опубликовал паблик «Известия».

Сотрудники нажали тревожную кнопку. К детскому саду прибыла охрана и полиция. К тому моменту мужчина успел покинуть территорию организации. Полиция ведет его поиски и устанавливает личность. Пострадавших нет. В МВД сообщили РИА Новости, что мужчина находился в неадекватном состоянии.