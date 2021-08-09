09 августа 2021, 16:39
Невнимательность водителя привела к ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Промышленной
Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Промышленной и Коммунистов произошло ДТП. Инцидент случился в 11:56 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший по Коммунистов, попал под фургон, не предоставивший преимущество в движении. После аварии водители отправились рассматривать дорожные знаки - сейчас приоритет имеют транспортные средства, которые едут именно по улице Коммунистов.
В результате происшествия движение на этом участке дороги оказалось затруднено.