Невнимательность водителя привела к ДТП в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Промышленной и Коммунистов произошло ДТП. Инцидент случился в 11:56 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший по Коммунистов, попал под фургон, не предоставивший преимущество в движении. После аварии водители отправились рассматривать дорожные знаки - сейчас приоритет имеют транспортные средства, которые едут именно по улице Коммунистов.

В результате происшествия движение на этом участке дороги оказалось затруднено.