Задержан мужчина, буянивший в популярном кафе в Петрозаводске

Помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам популярного кафе на Ровио в Петрозаводске.

Вечером 21 марта один из посетителей начал мешать персоналу и портить посуду. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого 32-летнего мужчину и передали его полиции. Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.



В тот же день сигнал тревоги поступил из сауны на улице Балтийская, где молодой человек праздновал день рождения. Росгвардейцы задержали мужчину за порчу имущества.