24 марта 2020, 13:53
Задержан мужчина, буянивший в популярном кафе в Петрозаводске
32-летнему посетителю заведения на Кукковке грозит административная ответственность за мелкое хулиганство
Помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам популярного кафе на Ровио в Петрозаводске.
Вечером 21 марта один из посетителей начал мешать персоналу и портить посуду. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого 32-летнего мужчину и передали его полиции. Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.
В тот же день сигнал тревоги поступил из сауны на улице Балтийская, где молодой человек праздновал день рождения. Росгвардейцы задержали мужчину за порчу имущества.