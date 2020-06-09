Заброшенный стадион в Петрозаводске модернизируют

Стадион «Локомотив» в Петрозаводске, расположенный в Пятом поселке, может быть передан в республиканскую собственность. Правительство РК уже ведет переговоры об этом с министерством транспорта России. Такой шаг поможет провести модернизацию заброшенной арены.

Республиканские власти сейчас ищут источники финансирования для этого объекта. Возможно, получится поучаствовать в федеральном проекте «Спорт - норма жизни». Активную работу ведет также федерация регби Карелии, которая хотела бы использовать стадион для своих занятий.

В министерстве спорта РК подчеркнули, что стадион ждет модернизация - под жилую застройку этот участок отдаваться не будет.