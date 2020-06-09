Тренажерный зал на Онежской набережной оснастили новым оборудованием

Тренажерный зал под открытым небом, расположенный на берегу Онежского озера, оснастили дополнительным оборудованием. Компания «MB Barbell» установила на спортплощадке боксерские груши разной формы, предназначенные для занятий ударными единоборствами, сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска.

Снаряды протестировали ведущие спортсмены отделения бокса МУ «СШОР №5». Они оценили высокое качество и удобство эксплуатации спортивного инвентаря, а также преимущества занятий на открытом воздухе, особенно в эпидемиологический период.

В тренировке под руководством мастера спорта по боксу, старшего тренера отделения Виталия Дралюка приняли участие мастер спорта, призер Первенства России Константин Опольский, мастер спорта, победитель Чемпионата Северо-Западного федерального округа Максим Макаров, мастер спорта, победитель Чемпионата СЗФО Олег Мухин, кандидат в мастера спорта по боксу, победитель Первенства СЗФО среди юношей Сахиб Акберов, победитель Первенства СЗФО Никита Дралюк.

– Тренировка в таком формате вызвала интерес у горожан, особенно у подрастающего поколения. Это говорит о целесообразности проведения подобных акций для популяризации ударных единоборств, для привлечения жителей Петрозаводска и Республики Карелия к занятиям физической культурой и спортом,

– отметил директор Спортивной школы Олимпийского резерва №5, мастер спорта по самбо Антон Годинов.