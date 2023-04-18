18 апреля 2023, 08:22
Забор преградил дорогу двум водителям в Карелии
В одном случае нарушитель был подшофе, в другом – не имел водительского удостоверения
40-летний водитель сел за руль в состоянии опьянения. Поездка длилась недолго. Мужчина врезался в забор в районе Нигозерскского переулка в Кондопоге.
За другим нарушителем в Кондопожском районе стражам порядка пришлось погоняться. 22-летний петрозаводчанин при попытке скрыться от наряда ДПС не справился с управлением и въехал в забор.
Оказалось, что молодой человек не имел водительского удостоверения, а машина не была зарегистрирована в установленном законом порядке.
Машины увезли на штраф стоянку. Решение о наказании для нарушителей примет суд. // фото Госавтоинспекция РК