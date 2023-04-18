Забор преградил дорогу двум водителям в Карелии

40-летний водитель сел за руль в состоянии опьянения. Поездка длилась недолго. Мужчина врезался в забор в районе Нигозерскского переулка в Кондопоге.

За другим нарушителем в Кондопожском районе стражам порядка пришлось погоняться. 22-летний петрозаводчанин при попытке скрыться от наряда ДПС не справился с управлением и въехал в забор.

Оказалось, что молодой человек не имел водительского удостоверения, а машина не была зарегистрирована в установленном законом порядке.

Машины увезли на штраф стоянку. Решение о наказании для нарушителей примет суд. // фото Госавтоинспекция РК