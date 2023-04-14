Машины пустят по обновленной стороне моста через Деревянку

Схема проезда изменится в месте реконструкции моста через реку Деревянка в Прионежском районе. Как предупредили в руководстве трасы «Кола», с 15 апреля движение будет организовано по обновленной стороне моста.

«Движение автотранспорта по мосту через реку Деревянку (Карелия, Прионежский район, с. Деревянное) на автодороге А-215 Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску будет осуществляться по правой (обновленной) стороне мостового сооружения», - сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде моста, следовать требованиям дорожных знаков, сигналов светофоров или регулировщиков.