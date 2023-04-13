Автомобилистов предупредили о проверках в пятницу

В Петрозаводске 14 апреля пройдет рейд дорожной полиции «Контроль трезвости». На дорогах будут дежурить наряды полиции, а автомобилистов будут останавливать и проверять на признаки опьянения.

В Госавтоинспекции отметили тревожную тенденцию. За три месяца в столице Карелии зарегистрировано шесть аварий, в которых девять человек получили травмы и два человека погибли. В сравнении с 2022 годом количество происшествий увеличилось на 500%. За этот же период сотрудники ДПС отстранили от управления 165 нетрезвых водителей.