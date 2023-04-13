Еще 12 километров федеральной магистрали обновят в Карелии

Участок с 74 по 86-й км дороги А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску» планируют привести в порядок в этом году.

В Упрдор «Кола» сообщили, что дорожники в ближайшее время начнут расчищать полосу отвода и приступят к обновлению водопропускных труб. Потом будут выполнять другие работы, в том числе укладывать асфальт.

В границах деревень Вехручей и Ишанино оборудуют светодиодное освещение и инфраструктуру для пешеходов.

Сейчас работы ведутся на отрезках трассы с 86 по 100-й км и с 113 по 132 км. В 2022 году капитально отремонтировали участок с 100 по 113-й км.