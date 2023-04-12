Схема движения транспорта изменится еще в одном районе Петрозаводска

Сеть газораспределения в ближайшее время начнут строить в Сулажгоре. Работы повлияют на организацию движения транспорта в крупном районе столицы Карелии.

Строительные работы начнутся с 17 апреля, завершить их планируют к 31 октября 2023 года. Строительство будет вестись по этапам. По мере выполнения работ на каждом из участков ограничения будут сниматься, сообщили в администрации города.

Для автомобилистов установят информационные щиты со схемами объезда. Движение транспорта временно ограничат на участке Сулажгорской улицы (от дома №105 до Спортивной улицы); Транспортной улицы (от дома №27 до дома №13); улицы Мира (в районе дома №36 по Шуйской улице); Пограничной улицы (от дома№ 11-а до дома №58).

Движение транспорта временно закроют на участках:

– Транспортная улица (от дома №13 до Шуйской улицы),

– Шуйская улица (от Транспортной улицы до дома №27 по Шуйской улице),

– Шуйская улица (от улицы Мира до Транспортной улицы),

– Шуйский переулок (от Шуйской улицы до дома №4 по Шуйскому переулку),

– Студенецкий переулок (от Транспортной улицы до Шуйского переулка),

– проезд от района площади Сулажгорский Починок до дома №76 по Сулажгорской улице,

– переулок Жуковского в районе пересечения с Сулажгорской улицей,

– переулок Жуковского (от дома №18 до дома №22),

– Досюльный проулок (от переулка Жуковского до Силикатного переулка),

– Силикатный переулок (от Сулажгорской улицы до дома №8 по Силикатному переулку),

– Нагорная улица (от дома №8 до дома №22),

– Досюльный проулок (в районе перекрестка Досюльного проулка и Клубной улицы),

– Клубная улица (от дома №87 по Сулажгорской улице до дома №5 по Клубной улице),

– Клубная улица (от улицы Жуковского до Пограничной улицы),

– Пограничная улица (от дома №5 до дома №31-а),

– улица Жуковского (от дома №5 до Яковинского проезда).

В мае ограничения будут вводить на старой Кукковке из-за строительства газопровода.