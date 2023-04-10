Газопровод протянут на старую Кукковку, схема движения машин изменится

В мае и начале июня на старой Кукковке в Петрозаводске будут тянуть газопровод. Из-за работ будут временно перекрывать некоторые улицы. Для водителей установят информационные щиты со схемами объезда.

С 5 по 25 мая движение будут перекрывать в районе пересечения переулка Федора Глинки с улицей Щербакова.

С 26 по 31 мая работы будут проводить на пересечении улицы Серафимовича с Вытегорским шоссе, вблизи дома №1 по улице Серафимовича.

С 1 по 4 июня строительно-монтажные работы будут вестись в Инемском переулке на пересечении с улицей Ильича в районе дома №6. // фото unsplash.com