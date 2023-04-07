Самосвалам проехать, мамам с колясками не пройти

На карте убитых дорог Петрозаводска пополнение. Яма на яме, колея и лужи. В таком плачевном состоянии находится улица на Древлянке, названная в честь знаменитого поэта Роберта Рождественского. Передвигаться по ней пешеходам затруднительно - тротуара тоже нет. Помогают разбивать это «дорого-направление» самосвалы. По словам нашего читателя, на Рождественского были установлены знаки, запрещающие движение большегрузов, но недавно их сняли.

Ранее чиновники администрации столицы Карелии запретили грузовикам двигаться по Рождественской и Лучистой и пустили грузовики по участку Университетской, который за свои деньги строили жители квартала «Резервный». Такой подарок мэрии они не оценили. // фото читателей «Петрозаводск говорит»