Заболеваемость внебольничной пневмонией опять возросла в Карелии

За прошедшие сутки девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной легочной инфекцией госпитализированы 5946 пациентов, 139 человек умерли (с учетом людей, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход. Скончался

мужчина 1936 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на коронавирус отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19. // Фото: clinica-opora.ru