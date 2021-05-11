11 мая 2021, 09:17
Общество

Вирус COVID-19 продолжает убивать жителей Карелии

За минувшие сутки в республике заболело еще 39 человек

В Карелии медиками зафиксированы еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1941 и 1954 годов рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 40 человек. Из этого числа заболели – 39 человек, у девяти из них имеются симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 45 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7524,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3331,4 случая, по Северо-Западу – 5827,1 // Изображение: беловка.рус

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Карелия
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оперативный штаб
Республиканский оперативный штаб