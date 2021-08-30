Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог на 80,9%

Эпидемический порог в Карелии по ОРВИ превышен на 80,9%. Больше всего болеют подростки 15 лет и старше. По внебольничным пневмониям заболеваемость в 6,2 раза выше средне многонедельного уровня, сообщили в Роспотребнадзоре.

Что касается коронавируса, то специалисты фиксируют незначительное снижение.

«На 34 календарной неделе отмечается незначительное снижение заболеваемости, заболеваемость ниже на 2,25% относительно 33 недели. Незначительное снижение заболеваемости регистрировалось по всем возрастным группам», - комментирует Роспотребнадзор. (фото wer.ru)