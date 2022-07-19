Заболеваемость ковидом растет, жителей Карелии просят сделать прививку

Заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, за неделю с 11 по 17 июля число случаев заражения увеличилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. При этом уровень коллективного иммунитета у жителей республики, достигавший на пике 90%, сейчас составялет всего 11%.

«Это крайне мало для инфекционной безопасности населения», - отметил Охлопков.

Чиновник рассказал, что специалисты не исключают нового подъема заболеваемости Covid-19, и рекомендовал жителям Карелии ревакцинироваться спустя каждые 6 месяцев после последней прививки или перенесенного заболевания. В первую очередь это касается тех, кто находится в группе риска - пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

«В преддверии очередной волны эпидемии, когда все начнут возвращаться из отпусков, дети пойдут в организованные коллективы, целесообразно сделать прививку. В прививочных пунктах доступна вакцина Гам-Ковид-Вак («Спутник-V»), показавшая наибольшую эффективность по сравнению с другими противоковидными вакцинами», - написал министр на своей странице в соцсети. Фото: unsplash.com