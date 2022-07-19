На конечной маршрута № 17 установят биотуалеты

По наказам жителей Ключевой конечная остановка маршрута номер 17 обретает цивилизованный вид.

Место уже готово: сейчас там уложено несколько фракций отсыпки и буквально на следующей неделе комплекс заасфальтируют. Здесь, помимо остановочного комплекса, установят контейнеры для мусора, биотуалеты, яркое освещение, - что немаловажно для северного города.

И как добавила председатель Петросовета Надежда Дрейзис: «Хотелось бы выделить, что здесь будут оборудованы для безопасности два пешеходных перехода». (Видео)