Заблудившегося рыбака спасли на Ладожском озере

Спасательная операция развернулась сегодня на Ладожском озере. Мужчину ушел на рыбалку, но найти обратную дорогу не смог. На его поиски подняли поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга.

Заблудившегося рыбака нашли в районе деревни Кобона, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти. С ним все было в порядке.

Спасатели доставили мужчину на берег к его автомобилю. // фото из VK-сообщества «Аварийно-спасательная служба ЛО»