Движение по трассе оказалось затруднено из-за серьезной аварии

Движение по трассе в Карелии оказалось затруднено из-за серьезной аварии. О серьезной аварии сообщили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Между Медвежьегорском и Сегежей столкнулись два автомобиля. Один оказался сильно поврежден, его отбросило на ограждение. Другой остался стоять на трассе. В результате инцидента образовалась пробка из транспортных средств. В паблике просят водителей по возможности отложить поездку в этом направлении на несколько часов.

Фуры, автобус и автомобили выстроились по обе стороны от места столкновения. // фото скриншот видео из VK-группы «Подслушано у водителей Птз и Карелии»