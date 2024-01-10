В Карелии мужчина насмерть замерз в квартире, еще двое обморозили ноги

В аварийном доме на Повенецкой, 12, в Медвежьегорске погиб мужчина. Он замерз. Его нашли утром 6 января. Два его товарища обморозили ноги. Все они находились в одной квартире. О трагедии рассказали в паблике «Подслушано в Медвежьегорске». В доме проживает еще одна пожилая женщина.

Трагедию прокомментировал в своем аккаунте глава администрации Максим Антипов.

«Один мужчина погиб, двое получили обморожения. Дом действительно аварийный, почти все жильцы разъехались. В доме печное отопление. Квартира приватизирована, твердого топлива не обнаружено»,

- написал он в своем аккаунте.

В дом выезжали сотрудники комплексного центра соцобслуживания, но никого из пострадавших мужчин не нашли.

По информации Антипова, один мужчина находится в медвежьегорской ЦРБ, еще один – у знакомого. Антипов пообещал держать ситуацию на контроле. // фото unsplash.com/Osman Rana