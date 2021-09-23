23 сентября 2021, 21:04
Забег памяти погибшего главы МЧС Зиничева состоится в Петрозаводске
В октябре любителей бега ждет в столице Карелии полумарафон
10 октября в Петрозаводске состоится забег, посвященный памяти погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Дистанция забега пройдет вдоль Лососинки до трассы «Фонтаны» и обратно. Принять участие в мероприятии сможет любой горожанин, достигший 18-летнего возраста. Забег состоится без учета времени и без стартовых номеров.
Любители бега преодолеют дистанцию полумарафона - 21 километр. Также будет доступна и пятикилометровая дистанция-спутник.
На финише участников забега ждут полевая кухня и медаль финишера. Фото pixabay.com/distelAPPArath