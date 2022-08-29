За выходные в Петрозаводске выявили восемь нетрезвых водителей

В минувшие выходные в Петрозаводске были выявлены восемь пьяных водителей. Также были отстранены от управления трое автомобилистов, не имевших водительских прав, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Транспортные средства отправлены на специализированную стоянку.

Один из горожан сел за руль пьяным не в первый раз. Теперь ему придется понести уголовную ответственность. Остальные нарушители лишатся прав на полтора-два года и получат штраф в 30 тысяч рублей. За езду без прав предусмотрены штрафы в 5000 - 15000 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска