За сутки в полутора десятках домов Петрозаводска обнаружен коронавирус

Согласно карте распространения коронавируса в Карелии на утро 7 августа очаг выявлен в 15 домах столицы Карелии. По традиции, характерной для последнего времени, большинство домов - где очаг ранее не регистрировался.

За прошедшие сутки таких адресов десять: пр. Октябрьский, 28; ул. Связи; пр. Ленина, 8; пер. Ругозерский, 11; ул. Попова, 15; ул. Фролова, 7; ул. Лыжная, 14; ул. Ровио, 3А; ул. Антонова, 11 и ул. Сусанина, 24.

Также пять адресов, где коронавирус выявлен повторно: ул. Нойбранденбургская, 6, корп. 3; ул. Ровио, 5; ул. Энтузиастов, 15; Лососинское шоссе, 31к2 и ул. С. Ковалевской, 14А.

Напомним, за прошедшие сутки в Петрозаводске выявлено 16 новых заболевших. Всего в столице Карелии зарегистрировано 1263 случая COVID-19.