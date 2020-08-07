Судебные приставы нашли должника, который собирал ягоды в лесах

Сегежские судебные приставы, в ходе розыскных мероприятий, установили местонахождение гражданина А., который является должником по алиментам на сумму более 200 000 рублей, сообщает УФССП по Карелии.

Должник был обнаружен на трассе «Кола» в Сегежском районе, где он зарабатывал сбором и продажей ягод.

Гражданина А. доставили в отделение судебных приставов, где его ознакомили с документами, вручили требование о постановке на учет в Центр занятости и постановление об ограничении специального права. Должник дал объяснения по факту неуплаты алиментных обязательств и указал свое новое место проживания. Выполнив все необходимые исполнительные действия и применив возможные меры принудительного исполнения, судебный пристав-исполнитель провел разъяснительную беседу с должником, предупредил его об обязанности содержания детей и возможных последствиях неисполнения своих обязательств.

Гражданин А. частично оплатил задолженность, пообещав встать на путь исправления.

В отношении должника был также составлен административный протокол по ст. 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неуплату средств на содержание детей. Мировым судом назначено наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов.

В отделении судебных приставов по Сегежскому району на исполнении находятся 486 исполнительных производств о взыскании алиментов. Местонахождение 49 должников по указанным исполнительным производствам неизвестно, по адресам регистрации должники не проживают. Судебным приставом-исполнителем алиментщики объявлены в розыск.

В летний период розыск должников осложняется тем, что «география» их местонахождения непредсказуема — от собирательства в лесу до сезонных заработков в столичных городах.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия напоминает, что алиментщик уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание детей может быть привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной. К нему могут применить меры уголовно-правовой ответственности, предусмотренные ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.