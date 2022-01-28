За сутки в Карелии выявлены 658 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 658 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 117 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 67 человек находятся в состоянии средней тяжести, 5 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще пятерых пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике достигло 1304. Фото pixabay.com/Tumisu