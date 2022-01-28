Рейс из Пудожа в Петрозаводск отменили

Об очередной отмене автобусного рейса сообщил «Карелавтотранс». На этот раз речь идет о сообщении Пудож-Петрозаводск.

На сайте автовокзала появилось объявление, что 28 января отменяется автобусный рейс № 525 Пудож – Петрозаводск. По этому маршруту автобус должен был отправиться в 14:00.

Отмену объяснили техническими причинами и извинились перед пассажирами. Накануне, 27 января, из Петрозаводска в Пудож в 22:00 тоже не поехал автобус. // Фото: userapi.com