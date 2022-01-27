27 января 2022, 21:03
85-летняя петрозаводчанка запомнила хлебную пайку и танцы под радиолу
В годовщину освобождения Ленинграда от блокады детям войны вручили нагрудные знаки
Лидия Каберегина, жительница города на Неве, была четырехлетней девочкой, когда началась Великая Отечественная война. Со своей мамой девочка пережила всю блокаду. В 1943 году она чудом выжила: тяжелое ранение, госпиталь, пришитая рука…
18 блокадников, ныне жителей Петрозаводска, 27 января были приглашены в Центр воинской славы, где прошло памятное мероприятие, посвященное годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
Подробнее в материале «Ники Плюс».