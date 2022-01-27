85-летняя петрозаводчанка запомнила хлебную пайку и танцы под радиолу

Лидия Каберегина, жительница города на Неве, была четырехлетней девочкой, когда началась Великая Отечественная война. Со своей мамой девочка пережила всю блокаду. В 1943 году она чудом выжила: тяжелое ранение, госпиталь, пришитая рука…

18 блокадников, ныне жителей Петрозаводска, 27 января были приглашены в Центр воинской славы, где прошло памятное мероприятие, посвященное годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Подробнее в материале «Ники Плюс».