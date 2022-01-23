23 января 2022, 09:18
За сутки в Карелии выявили 355 зараженных коронавирусом
Оперштаб рассказал о ходе пандемии в республике к 23 января
За последние сутки в Карелии выявлены 355 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 53 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб.
Из числа новых инфицированных 44 человека находятся в состоянии средней тяжести, 9 человек - в тяжелом состоянии.
В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще пяти пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1284. Фото pixabay.com/lukasmilan