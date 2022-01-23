За сутки в Карелии выявили 355 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 355 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 53 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 44 человека находятся в состоянии средней тяжести, 9 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще пяти пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1284. Фото pixabay.com/lukasmilan