22 января 2022, 17:03
Много полиции будет в воскресенье на улицах Петрозаводска
Инспекторы ГИБДД будут выявлять пьяных водителей на дорогах карельской столицы
В Петрозаводске в воскресенье сотрудники ГИБДД проведут рейд «Контроль трезвости». Водителей ожидают массовые проверки на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке в пути.
Горожан просят не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях, садящихся за руль. Телефоны дежурной части ГИБДД - 715-900, 78-44-44. Фото источника