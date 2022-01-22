Много полиции будет в воскресенье на улицах Петрозаводска

В Петрозаводске в воскресенье сотрудники ГИБДД проведут рейд «Контроль трезвости». Водителей ожидают массовые проверки на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке в пути.

Горожан просят не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях, садящихся за руль. Телефоны дежурной части ГИБДД - 715-900, 78-44-44. Фото источника