Жителей Петрозаводска приглашают на ярмарку рабочих мест

25 января в Петрозаводске пройдет ярмарка учебных рабочих мест. Будут набираться люди на обучение по профессии «водитель троллейбуса», сообщает мэрия города.

Ярмарка пройдет в Агентстве занятости населения по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, кабинет 103. Мероприятие начнется в 14 часов и продлится до 16 часов.

Требования к кандидатам - годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании.

Обучение будет проходить в течение шести месяцев. После завершения подготовки водителям гарантируют трудоустройство в ПМУП «Городской транспорт».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09. Фото pixabay.com/geralt