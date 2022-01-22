22 января 2022, 13:28
Общество

Строители коммунизма ехали в Ляскеля с деревянными чемоданами

Посвященная 55-летию Питкярантского района выставка рассказывает о заводе, производившем бумагу для всего СССР

Немногие знают, что четвертая часть всей обойной бумаги в Советском союзе производилась на Ляскельском бумажном заводе. В некоторых домах до сих пор те самые, хорошо знакомые советскому человеку обои — в цветочек или геометрический рисунок. 

О деятельности крупного бумажного предприятия, снабжавшего своей продукцией всю страну, рассказывает открывшаяся в поселковой администрации выставка.

Из чего вязали теплые носочки ляскельские хозяйки, и что было в кружке для забора анализов — в сюжете Арины Тимонен.

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Ляскеля
Бумажный завод
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выставка
Марина Шашкова
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