Строители коммунизма ехали в Ляскеля с деревянными чемоданами

Немногие знают, что четвертая часть всей обойной бумаги в Советском союзе производилась на Ляскельском бумажном заводе. В некоторых домах до сих пор те самые, хорошо знакомые советскому человеку обои — в цветочек или геометрический рисунок.

О деятельности крупного бумажного предприятия, снабжавшего своей продукцией всю страну, рассказывает открывшаяся в поселковой администрации выставка.

Из чего вязали теплые носочки ляскельские хозяйки, и что было в кружке для забора анализов — в сюжете Арины Тимонен.