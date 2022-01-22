«Карельский окатыш» сообщил о вопиющих случаях пьянства работников

В 2021 году «Карельский окатыш» уволил 29 сотрудников за то, что те находились на рабочем месте в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили на предприятии, это одно из нарушений, за которое работников увольняют мгновенно, поскольку пьяный сотрудник представляет огромную опасность как для себя, так и для своих коллег.

Один из вопиющих случаев произошел на предприятии в октябре. В ночную смену водители самосвалов заметили, что машинист экскаватора ведет себя странно - мужчина разгрузился на защитный козырек самосвала, присыпал горной массой питающий электрокабель и проносил наполненный многотонный ковш над кабиной самосвала. Работника проверили на алкотестере. Первый замер показал 0,766 промилле, а повторный тест, через 20 минут, уже 1,311. Цифры говорили о том, что работник пил крепкий алкоголь, и его влияние усиливалось. В свое оправдание машинист экскаватора сказал, что узнал о трагических событиях в семье и переборщил с успокоительным.

Некоторые сотрудники одним поступком перечеркивают многолетнюю успешную карьеру на предприятии. Так произошло с одним из работников, который не прошел алкотестер. Для коллектива это стало шоком. Мужчина целеустремленно учился, самостоятельно прошел обучение, чтобы замещать мастеров, и активно участвовал в жизни цеха.

«К тому же, найти специалиста его профессии очень сложно. Но правила для всех одинаковые», - отметили на «Карельском окатыше». Фото источника