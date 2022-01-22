В Карелии выявлены 82 случая заражения омикрон-штаммом

В Карелии выявлены уже 82 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 21 января, новым штаммом заразились 19 детей и 63 взрослых.

В Роспотребнадзоре напомнили, что омикрон передается в 7 раз быстрее, чем дельта-штамм. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней. При этом человек, заболевший омикроном, может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования.

Напомним, за последние сутки в Карелии выявили 328 новых заболевших Covid-19. В стране 21 января поставлен рекорд - более 57 тысяч инфицированных. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch