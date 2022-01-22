Названа тема предстоящей открытой планерки в мэрии Петрозаводска

Очередная открытая планерка в мэрии Петрозаводска, которая пройдет в понедельник, 24 января, будет посвящена государственному и муниципальному контролю за деятельностью лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

На мероприятие приглашены представители госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Любарский пояснил, что горожане забрасывают его вопросами по содержанию дворов, по сосулькам и свисающему с крыш и козырьков снегу, забывая, что самый быстрый способ решения проблем своего дома - это обращение в свою управляющую компанию.

Предстоящая планерка будет посвящена тому, чтобы объяснить горожанам, как контролируется работа управляющих компаний. Фото rk.karelia.ru