В Карелии выявлены 328 зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 328 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 17 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 42 человека находятся в состоянии средней тяжести, 7 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще четырех человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1279. Фото pixabay.com/Shutter_Speed