Турист пожаловался в прокуратуру РК на выставку в Национальном музее

Турист обвинил создателей выставки «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов», посвященной последнему этапу Гражданской войны на территории Карелии, в сочувствии к участникам восстания, которые, по его мнению, хотели отделить свою территорию от РСФСР (Российской Федерации), действовали, бандитскими и террористическими методами по отношению к Советской власти, к военнослужащим РККА и части местного населения, которое их не поддерживало. К тому же авторы выставки разместили фрагменты графического романа, в которых, по его мнению, в оскорбительной форме представлены руководители РСФСР/СССР, а также ни много ни мало «угрозу государственному единству и территориальной целостности РФ и умаление подвига народа при защите государства от внутренних врагов».

В своей жалобе он попросил провести соответствующую проверку, выявить указанные факты и привлечь к ответственности организаторов выставки, включая руководство министерства культуры Карелии и директора Национального музея М.Л. Гольденберга. "В случае незаконного бездействия органов прокуратуры Республики Карелия" выразил готовность обжаловать ответ вплоть до Генерального прокурора Российской Федерации.

Мы спросили директора Национального музея Михаила Гольденберга, приглашали ли его в прокуратуру по поводу этого обращения:

— Нет, не приглашали, и, надеюсь, не пригласят, — заметил директор. — Выставка стоит в плане музея, утверждена как госзадание, обсуждена на методическом совете, утверждены концепция, тематико-экспозиционный план, дизайн-проект... Она подготовлена в партнерстве с Национальным архивом... Все прошло через научно-методический совет, так что это не прихоть "руководителя антисоветского подполья". Как заметил Михаил Гольденберг, музей — не частная лавочка, случайные выставки здесь не рождаются. Эта экспозиция находится в русле выставочной политики музея, где уже прошли выставки, посвященные 100-летию революции, 100-летию Карельской Трудовой Коммуны, эта, посвященная 100-летию Карельского восстания, продолжает тему.

— Мы хотели показать это время многогранно, — говорит куратор выставки Софья Никитина. — Основной посыл: Гражданская война — это большое несчастье. Отцы семейств вынуждены были защищать родных.

За первый месяц работы выставки посетители оставили 30 отзывов, только два из них — негативные. Гость города написал письмо в прокуратуру, и та приняла его к рассмотрению. Так что вполне вероятно, что организаторов выставки, а заодно и министра культуры могут вызвать в надзорные органы, где им придется оправдываться за стремление приоткрыть малоизвестные страницы истории Карелии, которые кому-то не хочется знать. // Фото: Хельга Белянцева / "Петрозаводск говорит"