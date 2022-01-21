21 января 2022, 21:08
Качество уборки снега около магазинов проверили в Петрозаводске
Сотрудники городской администрации провели очередной рейд
Сотрудники администрации Петрозаводска в очередной раз проинспектировали предприятия сферы услуг. Проверяли, насколько качественно и своевременно убирают снег около входа, сообщили в мэрии.
Обследовали территорию рядом с магазинами, кафе и другими общественными заведениями. Такие рейды проходят регулярно.
Чиновники проверяют очистку подходов ко входу, крылец, пандусов, обработку их противогололедными материалами. Обращают также внимание и на состояние навесов и кровель. Снег, сосульки и наледь нужно сбивать.
Проверки прошли накануне на Голиковке и в центре Петрозаводска. Горожан призывают сообщать о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры по круглосуточному номеру ЕДДС «051». // Фото: источник