В России более 57 тысяч новых зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлены 57 212 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный рекорд за все время пандемии. Умер 681 человек, выписаны - 25 525. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 16 094 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 8451, в Ленинградской области - 473, в Архангельской области - 531, в Вологодской области - 261, в Мурманской области - 209.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 044 986 раз. Скончались 325 433 пациента.

Напомним, в Карелии 21 января Covid-19 выявлен у 328 человек. Фото pixabay.com/geralt