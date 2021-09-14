За сутки в Карелии подтвердили 145 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлены 145 новых случаев заражения коронавирусом. Все эти люди не были привиты. Среди новых зараженных 24 ребенка. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 31 человек находится в состоянии средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще двух жителей. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 813. Фото pixabay.com/geralt