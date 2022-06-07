За сутки ковид подтвержден у 63 человек в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 63 человек. Среди заболевших шестеро детей. Такую статистику приводит региональный оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных пять человек находятся в состоянии средней тяжести. Новых тяжелых больных нет.

Новых смертей от Covid-19 за сутки в Карелии не подтверждено. В списке жертв пандемии по-прежнему 1512 человек. Фото: pexels.com