Мальчик скатился с горки в Костомукше и ободрал лицо

Ребенок играл на детской площадке на проспекте Горняков, 2, скатился с горки и разодрал лицо об асфальтовое покрытие. О случившемся ИА «Республика» рассказала мама ребенка. Со слов женщины, сын испытал шок.

Глава Костомукши Сергей Новгородов на днях сообщил в соцсети о том, что территория площадки «Мир детства» должна быть оборудована мягким покрытием, чтобы подобные инциденты не случались.

По словам градоначальника, детская игровая площадка была оборудована в центре города горняков на месте бывшей «газпромовской» осенью 2021 года. Проект площадки большинством голосов выбрали костомукшане в онлайн-голосовании «Народный бюджет». За детские площадки в центре города и в поселке Контокки отдали голоса 61% участников.

В процессе обустройства старую площадку убрали, заасфальтировали, установили новое оборудование, ограждение, скамейки, урны, выполнили озеленение. Рядом с детским городком сделали пешеходную дорожку. Но уложить мягкое покрытие на территории площадки вовремя не успели. Из-за нарушения сроков поставки и установки игровых модулей сдвинулись сроки его укладки, вдобавок, монтировать при низкой температуре его нельзя.

«Обустройство общегородских детских площадок «Мир детства» должно быть завершено в текущем году, укладка мягкого покрытия на площадках по пр. Горняков и ул. Строителей запланирована в рамках реализации проекта «Народный бюджет»,

- сообщил Новгородов.

По словам чиновника, повреждения на детской площадке также должны быть устранены. 1 июня администрация города заключила договор на содержание игровых площадок, повреждения должны устраняться в течение трех рабочих дней. По словам Новгородова, работы по восстановлению поврежденного игрового оборудования осуществляются в установленный срок, без нарушений. Он отметил, что качели и игровые модули быстро приходят в негодность, так как используются не по назначению и без соблюдения возрастных ограничений. Градоначальник обратился к родителям юных костомукшан с просьбой объяснить детям о необходимости бережнее относиться к общегородскому имуществу. (фото на главной паблик «64 параллель онлайн», vk.com)