За смех по ночам мужчина в Лахденпохье заплатит два штрафа

Суд в Лахденпохье оштрафовал местного жителя за шум в позднее время. Мужчина заплатит за каждый случай по пять тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Он мешал соседям спать с 22:00 до 01:30 21 марта и с 22:00 до 23:17 18 апреля. Громко включал музыку, смеялся, разговаривал. Жильцы многоквартирного дома были недовольны.

В пресс-службе судов отмечено, что оштрафованный не согласился с решением судебной инстанции, сказав, что тишину не нарушал, громких звуков не производил, просто стены в доме слишком тонкие, поэтому плохая звукоизоляция.

Но суд не воспринял доводы и оштрафовал в общей сложности на 10 тысяч рублей – по пять тысяч за каждый случай. // фото: pixabay.com