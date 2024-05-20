За перерезанное собутыльнику горло петрозаводчанина будут судить

Совместное времяпрепровождение петрозаводчан плохо закончилось для двоих из них. Один едва не погиб, а другой оказался на скамье подсудимых. Он стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по региону.

Компания выпивала вечером 11 марта в квартире одного из участников застолья. Его друг поссорился с ранее не знакомым ему мужчиной и схватил кухонный нож.

Горожанин нанес оппоненту удар лезвием в шею, но мужчина смог выбежать из квартиры. Он зажал рану рукой и добежал до дома. Жена вызвала «скорую», медики остановили кровотечение и экстренно госпитализировали пострадавшего, поэтому он выжил.

Злоумышленника задержали, вину на допросе он признал лишь частично. Несостоявшегося убийцу заключили под стражу. Уголовное дело уже передали в суд. // фото: СУ СКР по региону