Водитель пикапа разбился насмерть в Карелии

Сегодня днем на 20 км автодороги Кондопога – Викшезеро произошла авария, в которой погиб один человек. Автотрагедия произошла в 15:40.

В ГИБДД Карелии предварительно выяснили, что автомобиль Great Wall двигался в сторону Кондопоги, но съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб. Он находился в салоне один.





Полиция проводит проверку. Личность погибшего водителя пытаются установить. На месте ДТП работают ГИБДД и спецслужбы. // фото пресс-служба ГИБДД РК