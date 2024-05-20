Любитель пьяного вождения пытался сохранить права и попал под суд

Автомобилиста в Суоярви осудили за то, что он дал взятку должностному лицу. Он хотел избежать наказания за нетрезвое вождение, но в итоге стал уголовником, сообщили в пресс-службы прокуратуры Карелии.

Водителя остановили инспекторы ДПС на улице Шельшакова в феврале этого года. Полицейские выяснили, что он пьян. Но лишаться прав и платить штраф водитель не хотел.

Поэтому он на следующий день передал 50 тысяч рублей должностному лицу в сетевом магазине Суоярви. Факт дачи взятки раскрылся, возбудили уголовное дело.

Суд назначил автомобилисту наказание в виде штрафа 380 тысяч рублей. Вдобавок мировой судья привлек мужчину к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года. // фото: freepik.com