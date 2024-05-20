Мертвую школьницу нашли под окнами высотки в Петербурге

Обстоятельства гибели 16-летней девочки в Петербурге выясняют следователи. Девятиклассницу обнаружили 19 мая под окнами многоэтажного дома, пишет «Фонтанка».

Тело девочки нашли днем в Полюстрово, помочь школьнице было уже нельзя. Девочка жила в квартире на 10-м этаже этого дома с родителями. Семья благополучная, но девятиклассницу уже знали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее она причиняла вред своему здоровью и из-за этого состояла на учете у психиатра. Сейчас следователи рассматривают версию самоубийства. // фото: freepik.com