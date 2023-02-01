За месяц в вытрезвителе Петрозаводска побывало 47 человек

Текст, фото: Елена Малишевская

Вытрезвитель — народное название. Официально это - отделение наркологического диспансера для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Открылся в Петрозаводске 26 декабря 2022 года. За месяц там побывало 47 человек: 8 женщин и 39 мужчин. Адрес: ул. 8 марта, 40, это в Сулажгоре. Сразу после открытия по городу поползли слухи: так же, как в советские времена, там холодно, ледяной душ, сообщают на работу, потом выставляют счет — за сутки пребывания в вытрезвителе полторы тысячи рублей. Узнали, что из этого правда, а что - народные выдумки.

Петрозаводский вытрезвитель — это небольшой модульный домик на территории республиканского наркологический диспансера, сияет новизной и чистотой. Выгодно отличается от основного здания, которому явно нужен ремонт. Косметический как минимум.

Внутри тоже все опрятно. Тепло, вот и первый миф развеян. Два отделения — мужское и женское, в мужском восемь коек, в женском всего две. Анатолий Чертанов, заместитель главного врача наркодиспансера по медицинской части утверждает, что этого достаточно. Вот сегодня из десяти мест занято только одно. Мужчина проведет здесь несколько часов, придет в себя и спокойно уйдет по своим делам. Никаких «телег» на его работу не поступит, оплачивать счет за пребывание тоже не придется.

«Нахождение здесь абсолютно бесплатное. Никаких счетов не выставляется. И на работу мы не сообщаем»,

- рассказывает Анатолий Чертанов.

История вытрезвителей в России богатая и тернистая. Первые такие заведения появились в начале XX века при Николае II, "приюты для опьяневших" содержались за счет городской казны. После 1917 года все вытрезвители закрыли, а в 1931 началась их новая и долгая эра. Только в Армении не было подобных заведений, историки пишут разное, почему, но, в том числе, и благодаря крепким традициям: армяне никогда не бросают пьяных на улице. Каждого подберут и обогреют. Во всех других республиках Советского Союза вытрезвители были: из расчета одно отделение на 150-200 тысяч населения.

В 1940 приказом Лаврентия Берии вытрезвители были выведены из подчинения Наркомздраву и поступили в ведение НКВД. Логично, что в СССР такие заведения быстро стали частью карательной системы. У органов внутренних дел всегда был план по выявлению «лиц, оскорблявших общественную нравственность», поэтому на улицах (особенно в конце месяца) могли хватать кого угодно, даже с легким алкогольным запахом. А за попадание в вытрезвитель человек мог лишиться карьеры, места в институте, других социальных благ: бумага работодателю или в деканат поступала немедленно. С ним должны были провести «работу»: подвергнуть порицанию на собрании, объявить предупреждение или выговор. «Пьянице» выписывался штраф, который покрывал затраты на его «исправление» - от 25 до 35 рублей стоили сутки пребывания в вытрезвителе в разных городах СССР. При средней зарплате в 180 рублей — большие деньги.

В 2010 году Дмитрий Медведев, будучи президентом России, взял и все вытрезвители в стране закрыл. В течение десяти лет пьяных доставляли в наркологические и реанимационные отделения, в приемные покои больниц. Стали жаловаться врачи: агрессивно настроенный пьяный дебошир может представлять угрозу для здоровья и жизни медика. В 2020 году Госдума возродила вытрезвители. Какому ведомству они теперь подчиняются? Неужели по-прежнему МВД? Или, может быть, ФСБ? Законодатели утверждают, что вытрезвитель находится в так называемой «буферной зоне»: решения по их созданию и содержанию принимают совместно минздрав, минтруда и МВД.

Начальница петрозаводского вытрезвителя Зоряна Левина с удовольствием проводит экскурсию по своему заведению. Вот мужское и женское отделения. Вот душевые. Если человек не может стоять, его посадят на стульчик и помоют.

«Его моют теплой водой, обрабатывают от вшей, переодевают и кладут в чистую постель. Сутки — это максимум, что он здесь находится. Обычно за несколько часов происходит естественное вытрезвление. Лежит, отдыхает, пьет воду, в тепле, в безопасности».

Для женщин в петрозаводском вытрезвителе особые условия. Мало того, что "номер" двухместный, так еще и переоденут в новое белье: мягкие панталончики жизнерадостной расцветки (есть не только голубые, но и розовые). Размеры разные, подберут. К ним еще прилагаются сорочки с кружевной отделкой. Для мужчин новые трусы почему-то не предусмотрены.

За месяц работы вытрезвителя 17 человек обратились сюда самостоятельно — то есть пришли ногами: помогите. Не боятся ли здесь, что заведение станет постоянным пристанищем маргиналов? А что, чисто, тепло, кровати удобные, одеяла мягкие, трусы в цветочек. Зоряна Левина говорит, что не боятся.

«Для нас неважно, какого человека статуса: бедный, богатый, хоть бомж — помощь мы оказываем всем. Здесь нахождение добровольное, человек подписывает согласие. Если он становится агрессивным — вызываем наряд полиции».

По статистике в петрозаводский вытрезвитель чаще всего попадают мужчины старше 30, но меньше 65 лет. Где они работают и чем занимаются, говорить не обязаны. Руководство заведения рассказывает, что «встречаются приличные очень люди». Вот недавно мужчина привез друга на хорошей машине.

Но в основном, конечно, доставляет полиция. Негласное правило вытрезвителя: человек может уйти домой когда угодно, но с 2 ночи до 6 утра не выпускать. Он не должен попасть под машину или замерзнуть в сугробе.

Ну что ж, пока все выглядит прилично и гуманно. Вернутся ли принудительно-карательные методы в систему российских вытрезвителей? Поживем - увидим. Надеемся, что нет.