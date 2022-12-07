За две «дачные» кражи приятелей отправили за решетку на 4 и 5 лет

Поход по чужим дачам закончился для 23-летнего и 25-летнего жителей Костомукши потерей свободы. Молодых людей приговорили к реальному лишению свободы на длительные сроки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Приятели орудовали на территории СНТ «Ремонтник-1» в ночь на 22 июня текущего года. Сначала ломом сбили замок на двери дачного дома и проникли внутрь. Унесли электрический триммер, обрезали провода бытовых приборов, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. Ущерб хозяйки-пенсионерки составил более 7 тысяч рублей.

Потом воришки залезли в баню к соседям женщины, вынув с помощью отвертки стекло в окне. Вынесли бытовую технику на 9 500 рублей.

Суд учел, что оба ранее совершали преступления, поэтому одному осужденному назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы, а другому – 5 лет лишения свободы. Оба отправятся в колонию строгого режима. Но пока приговор в законную силу не вступил. // фото: pixabay.com